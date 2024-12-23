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Севастьянов Роман

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Севастьянов Роман
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Ярцева
Место события
Ярцева, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 117.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56097
Севастьянов Роман
Текст оригинальной записи
Севастьянов Роман д. Ярцева

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