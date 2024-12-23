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Прокопьев Петр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокопьев Петр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Елкина
Место события
Елкина, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 116.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56086
Прокопьев Петр
Текст оригинальной записи
Прокопьев Петр с. Елкина

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