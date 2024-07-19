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Прокопьев Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прокопьев Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Нивы
Место события
Нивы, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 116.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56084
Прокопьев Никита
Текст оригинальной записи
Прокопьев Никита д. Нивы

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