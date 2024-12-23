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Петров Савелий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Савелий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Котешева
Место события
Котешева, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 116.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56071
Петров Савелий
Текст оригинальной записи
Петров Савелий д. Котешева

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