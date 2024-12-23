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Петров Абросим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Абросим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Василькова
Место события
Василькова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 116.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56053
Петров Абросим
Текст оригинальной записи
Петров Абросим д. Василькова

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