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Панов Иван Тимофеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Панов Иван Тимофеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
134 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Большого Воснова
Место события
Большого Воснова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 115.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56044
Панов Иван Тимофеевич
Текст оригинальной записи
Панов Иван Тимофеевич д. Большого Воснова

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