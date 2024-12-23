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Орлов Василий Ермолаевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Орлов Василий Ермолаевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
267
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Осташкина
Место события
Осташкина, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 115.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56034
Орлов Василий Ермолаевич
Текст оригинальной записи
Орлов Василий Ермолаевич д. Осташкина

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