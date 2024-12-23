Никанов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиканов Яков

Никанов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никанов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Раменья
Место события
Раменья, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 115.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56032
Никанов Яков
Текст оригинальной записи
Никанов Яков д. Раменья

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.