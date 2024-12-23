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Назаров Пахом

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Назаров Пахом
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Залесья
Место события
Залесья, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 115.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 56002
Назаров Пахом
Текст оригинальной записи
Назаров Пахом д. Залесья

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