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Минеев Клементий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Минеев Клементий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,93
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Давыдовского
Место события
Давыдовского, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 114.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55982
Минеев Клементий
Текст оригинальной записи
Минеев Клементий д. Давыдовского

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