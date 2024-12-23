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Мануйлов Аксен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мануйлов Аксен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Княжева
Место события
Княжева, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 114.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55972
Мануйлов Аксен
Текст оригинальной записи
Мануйлов Аксен д. Княжева

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