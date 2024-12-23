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Лопатин Михаил Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лопатин Михаил Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Лухнева
Место события
Лухнева, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 114.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55961
Лопатин Михаил Иванович
Текст оригинальной записи
Лопатин Михаил Иванович д. Лухнева

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