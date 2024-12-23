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Куприанов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Куприанов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Давыдовскаго
Место события
Давыдовскаго, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 114.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55958
Куприанов Семен
Текст оригинальной записи
Куприанов Семен д. Давыдовскаго

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