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Кузьмин Евдоким

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кузьмин Евдоким
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Кадниц
Место события
Кадниц, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 113.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55949
Кузьмин Евдоким
Текст оригинальной записи
Кузьмин Евдоким д. Кадниц

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