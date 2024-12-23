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Кириллов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириллов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Заклюк
Место события
Заклюк, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 113.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55935
Кириллов Василий
Текст оригинальной записи
Кириллов Василий д. Заклюк

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