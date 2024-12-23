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Игнатьев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Игнатьев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9,92
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Семенникова
Место события
Семенникова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 112.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55908
Игнатьев Иван
Текст оригинальной записи
Игнатьев Иван д. Семенникова

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