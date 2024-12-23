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Иванов Никифор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Никифор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Погорелова
Место события
Погорелова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 112.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55883
Иванов Никифор
Текст оригинальной записи
Иванов Никифор д. Погорелова

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