Иванов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Матвей

Иванов Матвей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Матвей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Возгрихи
Место события
Возгрихи, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 112.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55877
Иванов Матвей
Текст оригинальной записи
Иванов Матвей д. Возгрихи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.