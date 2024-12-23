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Ермолаев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ермолаев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Брянчихи
Место события
Брянчихи, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 110.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55819
Ермолаев Василий
Текст оригинальной записи
Ермолаев Василий д. Брянчихи (Троицкое)

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