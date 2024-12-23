Дмитриев Ульян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Ульян

Дмитриев Ульян

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дмитриев Ульян
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Старого Квасова
Место события
Старого Квасова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 110.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55793
Дмитриев Ульян
Текст оригинальной записи
Дмитриев Ульян д. Старого Квасова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.