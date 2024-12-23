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Дементьев Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дементьев Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Старого Квасова
Место события
Старого Квасова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 109.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55774
Дементьев Александр
Текст оригинальной записи
Дементьев Александр д. Старого Квасова

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