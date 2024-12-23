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Гусев Иван Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гусев Иван Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,85
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Возгрихи
Место события
Возгрихи, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 109.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55765
Гусев Иван Федорович
Текст оригинальной записи
Гусев Иван Федорович д. Возгрихи

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