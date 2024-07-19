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Гурьянов Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гурьянов Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Большого-Воснаго
Место события
Большого-Воснаго, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 109.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55764
Гурьянов Тимофей
Текст оригинальной записи
Гурьянов Тимофей Большого-Воснаго

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