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Гаврилов Диодор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гаврилов Диодор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Корпелова
Место события
Корпелова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 108.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55733
Гаврилов Диодор
Текст оригинальной записи
Гаврилов Диодор д. Корпелова

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