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Веселов Алексей Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Веселов Алексей Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Никулкина
Место события
Никулкина, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 108.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55725
Веселов Алексей Васильевич
Текст оригинальной записи
Веселов Алексей Васильевич д. Никулкина

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