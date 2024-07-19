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Варфоломеев Гаврил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Варфоломеев Гаврил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Старого-Квасова
Место события
Старого-Квасова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 108.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55723
Варфоломеев Гаврил
Текст оригинальной записи
Варфоломеев Гаврил д. Старого-Квасова

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