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Васильев Тимофей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Тимофей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Давыдовскаго
Место события
Давыдовскаго, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 108.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55718
Васильев Тимофей
Текст оригинальной записи
Васильев Тимофей дер. Давыдовскаго

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