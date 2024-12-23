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Большаков Павел Власович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Большаков Павел Власович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Залесья
Место события
Залесья, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55693
Большаков Павел Власович
Текст оригинальной записи
Большаков Павел Власович д. Залесья

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