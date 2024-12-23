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Большаков Борис Власович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Большаков Борис Власович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Залесья
Место события
Залесья, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55690
Большаков Борис Власович
Текст оригинальной записи
Большаков Борис Власович д. Залесья

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