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Богданов Игнатий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Игнатий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Нивы
Место события
Нивы, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55682
Богданов Игнатий
Текст оригинальной записи
Богданов Игнатий д. Нивы

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