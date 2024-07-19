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Богданов Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Нивы
Место события
Нивы, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55681
Богданов Дмитрий
Текст оригинальной записи
Богданов Дмитрий д. Нивы

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