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Арефьев Федов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Арефьев Федов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Корпелова
Место события
Корпелова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 107.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55660
Арефьев Федов
Текст оригинальной записи
Арефьев Федов д. Корпелова

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