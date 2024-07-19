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Александров Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
275 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Старого-Малого
Место события
Старого-Малого, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 106.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55609
Александров Владимир
Текст оригинальной записи
Александров Владимир д. Старого-Малого

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