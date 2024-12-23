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Абрамов Аггей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Абрамов Аггей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Маловосновская волость
Место
Котешова
Место события
Котешова, Маловосновская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 105.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55595
Абрамов Аггей
Текст оригинальной записи
Абрамов Аггей д. Котешова

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