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Самарин Алексей Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Самарин Алексей Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Матвеево
Место события
Матвеево, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 105.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55583
Самарин Алексей Иванов
Текст оригинальной записи
Самарин Алексей Иванов д. Матвеево

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