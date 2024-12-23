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Карамышев Дмитрий Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Карамышев Дмитрий Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Матвеево
Место события
Матвеево, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 105.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55581
Карамышев Дмитрий Федоров
Текст оригинальной записи
Карамышев Дмитрий Федоров д. Матвеево

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