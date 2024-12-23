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Оханов Еким Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Оханов Еким Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Селищи
Место события
Селищи, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 102.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55459
Оханов Еким Федоров
Текст оригинальной записи
Оханов Еким Федоров д. Селищи

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