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Лосманков Федор Ильин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лосманков Федор Ильин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Селищи
Место события
Селищи, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 101.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55431
Лосманков Федор Ильин
Текст оригинальной записи
Лосманков Федор Ильин д. Селищи

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