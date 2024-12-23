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Симонков Петр Степанов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Симонков Петр Степанов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Селищи
Место события
Селищи, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 101.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55425
Симонков Петр Степанов
Текст оригинальной записи
Симонков Петр Степанов д. Селищи

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