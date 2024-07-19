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Каюков Фрол Дмитриев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Каюков Фрол Дмитриев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Чирца
Место события
Чирца, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 101.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55390
Каюков Фрол Дмитриев
Текст оригинальной записи
Каюков Фрол Дмитриев с. Чирца

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