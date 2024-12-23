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Салтыков Иван Ильин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Салтыков Иван Ильин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Лычно
Место события
Лычно, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 100.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55376
Салтыков Иван Ильин
Текст оригинальной записи
Салтыков Иван Ильин д. Лычно

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