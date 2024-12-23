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Беляшов Андрей Петров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беляшов Андрей Петров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Лычно
Место события
Лычно, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 100.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55371
Беляшов Андрей Петров
Текст оригинальной записи
Беляшов Андрей Петров д. Лычно

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