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Егорин Еким Екимов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егорин Еким Екимов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Лычно
Место события
Лычно, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 100.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55367
Егорин Еким Екимов
Текст оригинальной записи
Егорин Еким Екимов д. Лычно

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