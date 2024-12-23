Чижиков Петр Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижиков Петр Степанов

Чижиков Петр Степанов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Чижиков Петр Степанов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Лычно
Место события
Лычно, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 99.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55344
Чижиков Петр Степанов
Текст оригинальной записи
Чижиков Петр Степанов д. Лычно

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.