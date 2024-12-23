Бриткин Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБриткин Иван Яковлев

Бриткин Иван Яковлев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Бриткин Иван Яковлев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Лычно
Место события
Лычно, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 99.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55337
Бриткин Иван Яковлев
Текст оригинальной записи
Бриткин Иван Яковлев д. Лычно

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.