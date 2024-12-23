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Сивяков Петр Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сивяков Петр Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Лычно
Место события
Лычно, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 99.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55332
Сивяков Петр Иванов
Текст оригинальной записи
Сивяков Петр Иванов д. Лычно

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