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Аникин Василий Степанов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Аникин Василий Степанов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Лычно
Место события
Лычно, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 99.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55316
Аникин Василий Степанов
Текст оригинальной записи
Аникин Василий Степанов д. Лычно

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