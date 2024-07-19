Макаров Иван Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Иван Николаев

Макаров Иван Николаев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Макаров Иван Николаев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Чирца
Место события
Чирца, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 98.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55275
Макаров Иван Николаев
Текст оригинальной записи
Макаров Иван Николаев села Чирца

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.