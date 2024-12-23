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Минин Андрей Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Минин Андрей Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Оснополья
Место события
Оснополья, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 96.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55183
Минин Андрей Иванов
Текст оригинальной записи
Минин Андрей Иванов дер. Оснополья

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