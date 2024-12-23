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Еремин Михаил Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Еремин Михаил Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Чирецкая волость
Место
Оснополья
Место события
Оснополья, Чирецкая волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 95.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 55143
Еремин Михаил Федоров
Текст оригинальной записи
Еремин Михаил Федоров дер. Оснополья

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